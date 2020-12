Presedintele francez Emmanuel Macron a salutat sambata, in engleza, preconizata intoarcere a Statelor Unite, odata cu venirea la putere a lui Joe Biden, in Acordul pentru clima de la Paris, incheiat in urma cu cinci ani si pentru care "trebuie actionat imediat", relateaza AFP. "Welcome back, welcome home!" ('Bine ati revenit acasa!), le-a transmis presedintele francez "prietenilor americani", in interventia sa la un summit privind clima organizat virtual de ONU, Franta si Marea Britanie. "Am continuat sa avansam, sa lucram in ciuda alegerii facute de SUA", a spus el cu referire la retragerea…