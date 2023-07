Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca in București urmeaza o perioada cu temperaturi ridicate. De asemenea nu sunt excluse manifestarile de instabilitate atmosferica, in special in noaptea de vineri spre sambata.Avertizarea meteo este valabila pana duminica la ora 10.00.Meteorologii anunța ca valul de caldura…

- La Siret au loc in weekend Zilele și Nopțile orașului, eveniment care cuprinde Festivalul „Minoritars", ateliere de muzica, ateliere de scriere creativa pentru tineri, recitaluri etc.Programul pe zile: 7 iulie, la ora 12.00 – Atelierele de scriere creativa pentru tineri, sezonul ...

- "Urmeaza o perioada sub semnul fenomenelor de instabilitate atmosferica accentuata, pentru ca pana maine la pranz ne aflam sub incidența unei avertizari meteorologice de cod portocaliu vizeaza in mod deosebit județul Caraș-Severin, dar și zona montana a județelor Mehedinți, Gorj, Alba și Hunedoara.Ne…

- Vreme instabila in acest weekend. Meteorologii de la ANM anunța temperaturi ceva mai scazute, ploi torențiale, dar și acumulari consistente de apa. Conform prognozei meteo ANM, in cursul zilei de sambata, vremea va fi in general instabila in regiunile intracarpatice și la munte, unde mai ales in a doua…

- Fara doar și poate, orice gospodina vrea sa iși surprinda familia cu cele mai delicioase preparate. Daca iți dorești sa faci un desert delicios in acest weekend, dar nu știi ce, noi venim cu o propunere care ar putea fi potrivita. Iata cea mai simpla rețeta de brioșe cu malai și portocale.

- Daca iți dorești sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios in acest weekend, checul cu apa minerala poate fi alegerea potrivita pentru tine. Rețeta este una simpla și delicioasa.

- Minivacanța de cinci zile, pentru bugetari, la inceputul lunii iunie. Ziua de 2 iunie, zi libera, pentru punte intre Ziua Copilului și weekend Minivacanța de cinci zile, pentru bugetari, la inceputul lunii iunie. Ziua de 2 iunie, zi libera, pentru punte intre Ziua Copilului și weekend Bugetarii vor…

- Momentele petrecute alaturi de oamenii dragi din viața noastra sunt cele mai importante, așa ca trebuie sa le apreciem pe masura! Iți prezentam cea mai simpla și rapida rețeta pentru prajitura Brownie. Iata ce trebuie sa faci, pas cu pas, daca iți dorești sa iți surprinzi familia cu acest desert delicios…