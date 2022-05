Stiri pe aceeasi tema

- Prima editie a Festivalului Miez se desfasoara in perioada 20 - 22 mai, in Bucuresti, pe malul lacului Straulesti, iar line-up 100% romanesc ii include, intre altii, pe Suie Paparude, Parazitii, Vama, Damian Draghici, Taraf de Caliu, anunta organizatorii. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Daca te bate gandul sa iei Cișmigiul la pas, iata 20 de locuri cool de unde poți sa bei o cafea de specialitate, sa te lungești la niște beri, sa iei ceva la pachet pentru un picnic pe una dintre peluzele parcului sau sa te retragi la brunch așezat.

- In aceasta ediție a rubricii „Weekend trending in București” ne concentram pe Calea Victoriei care, incepand de saptamana trecuta, a redevenit pietonala la sfarșit de saptamana.

- Primul care a luat cuvant la deschiderea lucrarilor a fost Valentin Preda, presedinte al Bursei Romane de Afaceri si fondator Diplomacy 360, organizatorul evenimentului. Evenimentul, finantat din surse private, s a desfasurat sub patronajul lui Mihai Lupu, presedintele Consiliului Judetean Constanta.…

- Un weekend in București și in imprejurimile sale reprezinta o varianta excelenta de distracție și relaxare, alaturi de prietenii tai. Pentru a va putea bucura de ceea ce are de oferit aceasta zona a țarii, este necesar sa te asiguri ca aveți acces la un mijloc de transport practic și confortabil. Nu…

- Instantaneu de la Sala Polivanta din aceasta dimineața In acest weekend, 02-03.04.2022, la Sala Polivalenta se desfașoara a șasea ediție a Campionatului național de robotica, care face parte din programul FIRST Tech Challenge Romania, un program pentru elevii de liceu. Cine participa la aceasta competiție?…

- Bucureștenii vor avea parte, incepand de sambata pana luni noapte, de racirea vremii. Vor fi perioade cu averse si descarcari electrice. Noaptea, temperatura scade spre 3 grade. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Incepand cu data de 14 martie 2022 se da startul recensamantului populației și locuințelor. Ca noutate, maramureșenilor li se ofera posibilitatea sa fie asistați de recenzori instruiți, in perioada 14 martie-15 mai 2022, pentru a se autorecenza. Deja primariile din județ au inceput a anunța oamenii…