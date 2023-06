Weekend cu premii pentru președintele Iohannis Ziua și premiul pentru Klaus Iohannis, in acest weekend. Astfel, sambata, 3 iunie, președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, i se va decerna Premiul Civic German, conferit de Fundația Civica Bad Harzburg. Ceremonia va avea loc la Castelul Benrath, din Dusseldorf. Iar duminica, președintele Romaniei va primi Premiul Franz Werfel pentru drepturile omului, conferit de Centrul impotriva expulzarilor. Administrația prezidențiala precizeaza: Fundația Civica Bad Harzburg a decis acordarea Premiului Civic German Președintelui Klaus Iohannis pe baza evaluarii intregii sale cariere politice, punand accentul… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

