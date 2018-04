Un flux mare de persoane care intra in Republica Moldova s-a inregistrat in acest weekend. Cele mai tranzitate puncte de trecere au fost: PTF Leuseni - 9.744 traversari, PTF Otaci - 9.595 traversari, PTF Sculeni - 5.980 traversari, PTF Giurgiulesti-Galati - 4.257 traversari, PTF Criva - 3.559 traversari, PTF Palanca - 3.211 traversari si PTF Cahul - 2.659 traversari. In rezultatul desfasurarii activitatilor de supraveghere si control la frontiera de stat, prevenire si combatere a migratiei ilegale si a infractionalitatii transfrontaliere, angajatii Politiei de Frontiera au inregistrat, in weekendul…