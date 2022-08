webPR: Festivalul Fall in Love anunță programul pentru trei zile de poveste la Palatul Mogoșoaia Intre 2 și 4 septembrie, domeniul Palatului Mogoșoaia va gazdui cea de-a doua ediție a festivalului de muzica Fall in Love, evenimentul la care o sa te indragostești de viața, natura și de unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, de peste hotare și din Romania – 3 scene, muzici indie pe scena mare, funk, pop și hip-hop pe scena care aduce in prim-plan artiștii romani și electro pe scena them, instalații de arta contemporana, video mapping, plimbari cu caiacul in natura de la inceput de toamna și mult dans. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 2 și 4 septembrie, domeniul Palatului Mogoșoaia va gazdui cea de-a doua ediție a festivalului de muzica Fall in Love, evenimentul la care o sa te indragostești de viața, natura și de unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, de peste hota

- Jessie Ware asteapta sa-si revada fanii romani la Festivalul Fall in Love, la Mogosoaia. Artista a pregatit un mesaj special pentru fanii care vin sa o vada la festivalul de la inceputul lunii septembrie.

- Aflat la cea de-a doua editie, festivalul Fall in Love il aduce in premiera pe Paolo Nutini in Romania intre 2 si 4 septembrie, pe domeniul Palatului Mogosoaia. Cantaretul scotian si-a surprins recent fanii cu lansarea unui nou album dupa opt ani si noi concerte live, printre care se va numara si cel…

- Summer Well 2022 programul pe zile. Unul dintre cele mai mari festivaluri din Romania, Summer Well va avea loc weekend-ul acesta, in perioada 12-14 august. Pasionații de distracție și muzica buna sunt invitați la Domeniul Știrbey din Buftea in al doilea weekend din luna august. Cum poți ajunge la Summer…

- Recentele afirmatii ale premierului maghiar, Viktor Orban, criticand "amestecul de rase" sunt "de neiertat", a apreciat joi diplomatia americana, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Intre 2 și 4 septembrie, pe domeniul Palatului Mogoșoaia, va avea loc cea de-a doua ediție a festivalului de muzica Fall in Love, evenimentul la care o sa te indragostești de viața, natura și de unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, de peste hotare și din Romania – 3 scene, muzici de…

- Deputatul PSD de Prahova Bogdan Toader anunța prelungirea programelor de sprijin destinate firmelor afectate de criza actuala, generata atat de dificultațile aparute in pandemie, cat și de problemele cauzate de urmarile conflictului armat din Ucraina. „Partidul Social Democrat și-a luat un angajament…

- Asociatia ACCEPT anunta cea de-a 17- a editie a Bucharest Pride, festivalul dedicat comunitatii LGBTQIA+ din Romania. Festivalul are loc in perioada 1-9 iulie, cand vor avea loc numeroase evenimente. Marsul va fi organizat pe 9 iulie, pe ruta Calea Victoriei - Parcul Izvor.