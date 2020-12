Stiri pe aceeasi tema

- Mazda a publicat recent rezultatele financiare pentru ultimul trimestru, iar una dintre prezentarile japonezilor detaliaza și o serie de planuri de dezvoltare a parteneriatului tehnic actual cu Toyota. Astfel, Mazda menționeaza ca in urmatorii doi ani va lansa in Europa un model bazat pe Toyota Yaris…

- Locuințele se vand bine și in pandemie. Cat trebuie sa munceasca un roman ca sa iși poata cumpara un apartament de 50 mp Deși pandemia a blocat numeroase afaceri, piața imobiliara o duce bine. Poate și pentru ca in Romania o casa poate fi cumparata mai ușor acum decat in urma cu 10 ani. Cu un salariul…

- La mijlocul saptamanii ne-am delectat cu un festival de goluri in amicalele jucate la nivel de naționale! Acum este randul Ligii Națiunilor sa iasa la rampa și sa ne ofere doza de adrenalina pe care cu toții o cautam in fiecare weekend! Betano te așteapta și pe tine la joc cu o Misiune creata special…

- Guvernul portughez a anuntat sambata noi restrictii, care vor incepe din 4 noiembrie pentru majoritatea tarii. Autoritatile au cerut populatiei sa stea acasa, cu exceptia deplasarilor pentru a ajunge la serviciu, la scoala sau la cumparaturi, si au cerut companiilor ca angajatii sa lucreze de la distanta,…

- Trei secții de votare vor fi deschise la alegerile prezindețiale pe teritoriul Portugaliei. Diaspora din Portugalia va putea merge sa voteze pe aceste adrese: {{474923}}Secția de votare 1/402 or. Lisabona (sediul misiunii) 1400 -188, Lisabona, Rua Goncalo Velho Cabral, 30 -31° Secția de votare 1/403…

- Pandemia de coronavirus si-a lasat amprenta pe mai multe dintre sectoarele de business, dar mai ales pe piata muncii. In timp ce o mare parte dintre romani sunt someri, probabil esti descurajat de la a cere o marire de salariu la jobul actual. Trebuie sa tii cont, insa, de cateva aspecte importante…

- Școala Gimnaziala ,,Mihai Eminescu" din Radauți, caștigatoarea unui parteneriat strategic in domeniul școlar KA229 Erasmus+, ,,Growing up with Values from Storytelling", cu școli din Portugalia, Bulgaria, Turcia și Grecia, iși va susține in continuare activitațile cu ...

- Reprezentat prin ABMEE – Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului Brașov, Municipiul Brașov a caștigat un nou proiect cu finanțare prin programul Orizont 2020 al Comisiei Europene. Proiectul HUB-IN a fost lansat la nivel internațional la inceputul lunii octombrie. Alaturi de Municipiul…