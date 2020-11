Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții la varf ai mediului de afaceri din țarile membre ale Inițiativei celor Trei Mari (I3M), printre care și Romania, reuniți zilele acestea la Tallinn, in Estonia, au pe masa negocierilor crearea...

- Gazpromneft, divizia petroliera a gigantului rus de stat din sectorul gazelor naturale Gazprom, a majorat cu 72% capitalul social al subsidiarei sale romanești specializate in operațiuni de alimentare cu combustibil a navelor (bunkeraj) din Marea Neagra in portul Constanța, Gazpromneft Marine Bunker…

- Drama „Camp de maci”, regizata de Eugen Jebeleanu, a fost selectata in competitia lungmetrajelor de debut a celei de-a 24-a editie a festivalului Tallinn Black Night, care va avea loc, in format hibrid, in perioada 13 - 29 noiembrie, potrivit news.ro.Filmul va fi prezentat in premiera mondiala…

- Filmul, regizat și produs de Ștefan Mandachi, prezinta imaginea unei Romanii cladita din promisiuni deșarte, a unei țari fara autostrazi, in care, anual, mor peste 2000 de oamenii in accidente rutiere. Un documentar ce se vrea a fi un strigat de disperare și totodata, un semnal de alarma pentru toate…

- Scrimera Ana-Maria Popescu a declarat, luni dimineata, inaintea primului sau antrenament desfasurat in aer liber, ca isi doreste sa participe la prima etapa a Cupei Mondiale programata in luna noiembrie, la Tallinn (Estonia). „E un nou inceput, atat pentru elevi, cat si pentru mine. Chiar trebuia sa…

- Estonia intentioneaza sa modifice reglementarile de intrare in tara legate de coronavirus de la 1 septembrie, informeaza miercuri dpa. Calatorii din tari cu o rata de infectie mai mare de 16 cazuri la 100.000 de locuitori vor putea alege daca doresc sa intre in carantina timp de 14 zile si autoizolare…

- Estonia intentioneaza sa modifice reglementarile de intrare in tara legate de coronavirus de la 1 septembrie, informeaza miercuri dpa potrivit Agerpres. Calatorii din tari cu o rata de infectie mai mare de 16 cazuri la 100.000 de locuitori vor putea alege daca doresc sa intre in carantina timp de…

- Figuri publice din Lituania, țara in care se afla in exil Svetlana Tihanovskaia, liderul opoziției, solicita organizarea unui lanț uman pana la granițele cu Belarusul. Modelul este lanțul uman din 1989 care s-a intins din Vilnius pana in Tallinn, Estonia, așa-numitul Baltic Way, prin care s-a cerut…