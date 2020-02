Washingtonul va finanța proiecte energetice pentru a reduce dependența Europei centrale și de est față de gazul din Rusia Statele Unite vor finanța proiectele energetice pâna la valoarea de un miliard de dolari în țarile din centrul și estul Europei pentru a întari independența energetica fața de Rusia, a anunțat sâmbata secretarul american al SUA, Mike Pompeo, relateaza AFP.

&"Ca semn de susținere a suveranitații, prosperitații și independenței energetice a prietenilor noștri europeni (...) Statele Unite au intenția de a acorda pâna la un miliard de dolari finanțare țarilor din centrul și estul Europei membre a Inițiativei celor Trei Mari&", care aduce laolalta 12 state membre ale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Conditiile echitabile de munca sunt centrul unei economii de piata functionale. Cetatenii se asteapta ca Uniunea Europeana sa le ofere niveluri ridicate de bunastare, in timp ce economia se indreapta catre modele de crestere mai ecologice si mai digitalizate. Veniturile adecvate sunt esentiale pentru…

- Topul salariilor minime din Europa. Deși a avut cea mai mare rata de creștere in ultimul deceniu, in Romania se caștiga al treilea cel mai mic salariu minim din UE Peste doua treimi din statele UE aveau, la 1 ianuarie 2020, un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600…

- Tarile UE trebuie sa ajunga la un acord rapid cu privire la urmatorul buget al blocului, dupa pierderea Marii Britanii si a contributiei sale financiare ridicate, au convenit 15 state membre sâmbata, în Portugalia. Grupul "Prietenii Coeziunii" format din 17 tari estice si mediteraneene,…

- Reunite la Beja, in Portugalia, 15 tari din Europa de Sud, Centrala si de Est au afirmat sambata, la Summitul Grupului ‘Prietenii Coeziunii’, nevoia de a se ajunge rapid la un acord asupra viitorului buget european dupa Brexit, relateaza AFP. Bulgaria, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania,…

- In 2018, gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit peste 1.047 miliarde de euro (echivalentul a 6,6% din PIB-ul UE) pentru "alimente si bauturi nealcoolice". Aceasta reprezinta a treia cea mai importanta categorie a cheltuielilor de consum din UE, dupa "locuinta, aprovizionare cu apa, electricitate,…

- Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale, si se situeaza in acest an pe locul 32 dupa ce, in 2018, tara a ocupat pozitia 49. "Romania devanseaza, in acest an, alte tari din Europa Centrala si de Est, precum Cehia (locul…

- România a urcat, în acest an, pe poziția 32, de la 49, în clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale, se arata într-un comunicat de presa al PwC România. "Țara noastra devanseaza, în acest an, alte țari…

- Piata intraday de energie din Romania a fost cuplata marti dupa-amiaza cu pietele similare din alte 20 de tari europene, iar primele cantitati de energie au fost deja livrate in cursul noptii trecute, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Victor Ionescu, directorul operatorului bursier OPCOM, relateaza…