- Iranul a anuntat joi ca a lansat trei dispozitive de cercetare spatiala, un proiect ce ar putea stârni condamnarea Occidentului în timp ce discutiile asupra programului sau nuclear sunt în desfasurare, relateaza France Presse citata de Agerpres. "Lansatorul de sateliti…

- Statele Unite au raportat marti progrese "modeste" în negocierile privind programul nuclear al Iranului, dar s-au alaturat europenilor pentru a insista asupra "urgentei" de a încheia discutiile în fata progreselor nucleare ale Teheranului, noteaza AFP, potrivit…

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile legate de Ucraina si chestiunile de controlul armamentului nuclear, a declarat, luni, un purtator de cuvant al Casei Albe pentru probleme de securitate. „Statele Unite sunt dornice sa se angajeze in dialog cu Rusia”, a declarat purtatorul…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…

- Administratia americana nu crede ca negocierile cu Iranul de la Viena privind restabilirea Planului de actiune cuprinzator comun (JCPOA) privind programul nuclear al Teheranului sunt aproape de esec, dar Statele Unite si Israel nu vor permite autoritatilor iraniene sa dezvolte o bomba. atomica. Acest…

- Calea parcursa in timpul a șase runde de negocieri intense de la Viena nu a condus la succes din cauza cererilor excesive și a pozițiilor nerealiste ale SUA. Acum incepem o noua runda de discuții. Scopul principal al acestor negocieri este restabilirea drepturilor națiunii iraniene și eliminarea tuturor…

- "Israelul isi rezerva dreptul de a actiona in orice moment" impotriva Iranului. "Nu intentionam sa lasam Iranul sa devina putere nucleara", a declarat Yair Lapid, ministrul israelian de Externe, imediat dupa intalnirea pe care a avut-o la Washington cu secretarul de Stat american, Antony Blinken."Daca…