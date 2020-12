Stiri pe aceeasi tema

- SUA au ajuns sambata la 17.631.293 de cazuri confirmate de SARS-CoV-2 si la 316.006 de decese asociate bolii COVID-19, potrivit unui bilant independent al Universitatii Johns Hopkins, relateaza EFE. Bilantul, publicat la 20:00 ora locala (01:00 GMT duminica), arata cu 2.971 mai multe decese decat vineri…

- In dupa-amiaza zilei de 18 decembrie 1915, in Washington DC, vaduva Edith Bolling Galt s-a casatorit cu Woodrow Wilson, cel de-al 28-lea președinte al Statelor Unite, ramas și el, de puțin timp, vaduv. Prezența ei l-a salvat de la depresia acuta de care suferise de la moartea primei soții, survenita…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, susține ca niciun guvern din ultimii 30 de ani nu s-a implicat atat de puternic in proiectele necesare pentru dezvoltarea Bucovinei și are convingerea ca nivelul de trai va crește puternic in urmatorii patru ani, prin investiții publice puternice, prin locuri…

- Presedintele ales a fost imbratisat de toata familia si si-a petrecut restul zilei acasa, sarbatorind in continuare victoria alaturi de cei dragi. 11.07.20 pic.twitter.com/HHVJMmIoAW — Naomi Biden (@NaomiBiden) November 7, 2020 Ieri, dupa ce aflat vestea cea mare, Joe Biden a anuntat…

- Potrivit bilantului de la ora locala 20:00 (03:00, vineri, ora Romaniei), s-au inregistrat cu 1.226 mai multe decese decat joi si 123.085 noi contagieri, doborand astfel recordul de cazuri inregistrat pentru a doua zi consecutiva. Noile cazuri de coronavirus au explodat in ultimele zile in tara,…

- Sistemul de vot din SUA este unul vechi de peste 200 de ani, iar alegerea președintelui american se face prin sufragiu universal indirect. Pe 3 noiembrie, cetatenii americani isi desemneaza un grup de mari electori, reuniti in cadrul unui "Colegiu Electoral". Mai exact, ei aleg un numar de electori…

- Candidatul democrat Joe Biden este dat castigator in statele Maryland, Massachusetts, Delaware, Washington D.C. si New Jersey, informeaza media americane, citate de AFP. Potrivit CNN, NBC, ABC, CBS si New York Times, aceste victorii ii aduc lui Biden in total 41 de electori de electori,…

- Mai multe e-mailuri publicate de catre ziarul New York Post par sa confirme ca Hunter Biden, fiul candidatului democrat la președenția Statelor Unite, ar fi incasat bani de la o companie energetica ucraineana – condusa de un oligarh corupt – pentru a facilita accesul unor personaje controversate…