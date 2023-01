Stiri pe aceeasi tema

- Sunt momente grele la Casa Alba, acolo unde Joe Biden a trait in tensiune ultimele ore, dupa ce soția sa a fost operata de urgența pentru a i se extirpa „tot țesutul canceros”. Procedura a durat 8 ore și a fost efectuata in ambulatoriu la Centrul Medical Militar Național Walter Reed. In ce stare se…

- Chirurgii au indepartat o leziune canceroasa deasupra ochiului drept al primei-doamne Jill Biden si una de pe piept, a anuntat miercuri Casa Alba, in timp ce o a treia leziune, de pe pleoapa stanga, este in curs de examinare, relateaza Associated Press, citat de news.ro. Fii la curent cu cele…

- Statele Unite planuiesc sa trimita Ucrainei echipamente electronice care pot transforma munițiile aeriene nedirijate in „bombe inteligente”, care ofera un grad inalt de precizie de țintire, potrivit mai multor oficiali americani, potrivit CNN. Decizia de a expedia kiturile in Ucraina, raportata pentru…

- O mulțime de oameni au urmarit, joi seara, 8 decembrie, documentarul ducilor de Sussex, difuzat pe Netflix. In al doilea episod al materialului, cuplul vorbește despre circumstanțele in care fosta actrița de la Hollywood a cunoscut-o pe regretata suverana de la Londra. Cum a batjocorit Meghan Markle…

- O clienta nemulțumita a sunat la 911, dupa ce a primit carne de porc de culoare roz la un restaurant faimos de gratare din Raleigh, statul american Carolina de Nord, relateaza Washington Post.Proprietarii au insistat ca au gatit spatele de porc „din abundența”, femeia nu a fost de acord și, cand nu…

- Planurile liderului de la Kremlin se pare ca vizeaza o alta țara. Potrivit unor documente secrete obținute de serviciile de informații din Ucraina și citate de publicația Washington Post, acesta ar fi președintele pe care Vladimir Putin vrea sa il dea jos. Rusia și-ar fi trimis deja oameni de baza din…

- Universitatea Cluj a anunțat luni seara transferul fundașului central Andrei Miron (28 de ani). Andrei Miron era liber de contract de la finalul lunii septembrie, dupa desparțirea de echipa israeliana de prima liga Hapoel Haifa.Fundașul central nu va putea juca pentru „U” Cluj pana in ianuarie 2023.…

- Iranul iși intarește angajamentul de a furniza arme Rusiei pentru atacul asupra Ucrainei, potrivit oficialilor americani de securitate americani și oficialilor militari aliați. Astfel, potrivit oficialilor, Teheranul ar fi fost de acord sa trimita in secret nu numai drone de atac, ci și ceea ce unii…