Washington Post: Din Hong Kong până în Chile, 2019 este anul protestatarului stradal. Dar de ce? Saptamâna trecuta a devenit incontestabil: 2019 a devenit anul protestatarului în strada. Cu sute de mii de participanti la marsuri în Hong Kong si Santiago, Liban si Londra, ceea ce a devenit o explozie globala a puterii oamenilor declanseaza panica în rândul multor guverne - si aduce în atentie unele întrebari interesante despre cum si de ce se întâmpla toate acestea, potrivit Washington Post, citat de Rador.



Desigur, fenomenul nu este nou, nici în vremurile moderne. De la sfârsitul anilor 1980, când oamenii au iesit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unde iși petrec romanii sarbatorile: Craciunul in Maramureș, iar Revelionul in Egipt, Sri Lanka sau Thailanda. Vacanțele, cu 30% mai scumpe Cei mai multi dintre romani cauta sa petreaca de Craciun in stil traditional, in Romania, iar de Revelion romanii merg, mai nou, la plaja in Egipt, Sri Lanka si…

- Mai este puțin timp pana la inceperea Targului internațional de produse și echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA 2019, iar expozanții iși pregatesc ofertele speciale pentru vizitatori. 480 de companii și-au asigurat deja un loc in cadrul celui mai…

- Romania ocupa locul 51, in crestere cu o pozitie comparativ cu 2018, in topul celor mai competitive 141 de state ale lumii, in timp ce la varful clasamentului Singapore a devansat SUA, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial (WEF) publicat miercuri, transmite AFP. Scorul general obtinut…

- NEPI Rockcastle anunta ca a finalizat achizitia unui teren de aproximativ 200.000 mp in Craiova, pe Calea Severinului, unde intentioneaza sa construiasca unul dintre cele mai mari proiecte de retail din zona Olteniei. Valoarea investitiei totale este estimata la aproximativ 110 milioane euro,…

- Nationala de handbal feminin a României a obținut a doua victorie în grupa a 7-a a preliminariilor CE 2020, scor 25-20, în deplasare, cu Insulele Feroe. Echipa condusa de Tomas Ryde a facut o prima repriza slaba, fiind condusa la pauza cu 12-11. Situația s-a schimbat în partea…

- Scurt, ca altfel - data fiind tema - ar fi o impietate: Contextul, criza care vine pentru Romania si saptamana de ceata. Mai intai, saptamana de ceata: Peste fix o luna de zile, incepe o saptamana in care astrii nefasti se aliniaza - iar Romania va avea mari probleme sa se finateze…

- Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova anunta publicul ca organizeaza, in perioada 29-30 august, cea de a XVIII-a editie a Sesiunii Internationale de Comunicari Stiintifice „Arheologia mileniului I p. Chr.” Deschiderea evenimentului va avea loc astazi, la ora 10.30, la sediul din Ploiesti,…

- Rusia a furnizat zece vehicule de patrulare blindate BRDM-2 unei baze militare de la Niš (Serbia), in cadrul unui pachet de asistenta mai amplu pentru tara balcanica, transportarea urmand sa aiba loc cu un avion care va tranzita spatiul aerian al Ungariei dupa ce Romania a blocat transportul, adauga…