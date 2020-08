Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca nu a discutat deloc cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre acuzatiile privind presupusele recompense acordate de Moscova insurgentilor talibani afgani pentru uciderea unor militari americani, potrivit Mediafax. Donald Trump a discutat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sustinut marti ca nu l-a intrebat niciodata pe omologul sau rus, Vladimir Putin, daca sunt adevarate informatiile despre recompense oferite de Rusia pentru uciderea de militari americani din Afganistan, transmite Reuters potrivit Agerpres. 'Nu am discutat…

- Cei mai inalti responsabili ai Pentagonului si-au luat angajamentul joi "sa ia masuri" daca armata SUA va ajunge sa coroboreze informatiile despre primele platite de Moscova pentru uciderea soldatilor americani in Afganistan, noteaza AFP preluat de agerpres. Intrebati de o comisie a Congresului in…

- Cei mai inalti responsabili ai Pentagonului si-au luat angajamentul joi "sa ia masuri" daca armata SUA va ajunge sa coroboreze informatiile despre primele platite de Moscova pentru uciderea soldatilor americani in Afganistan, noteaza AFP. Intrebati de o comisie a Congresului in legatura cu aceste informatii…

- Congresmeni republicani au declarat ca este important sa fie anchetate serios acuzatiile ca Rusia ar fi platit talibani in Afganistan pentrua ucide militari ai coalitiei internationale. Informatiile clasificate au fost incluse in cel putin un raport destinat lui Trump, noteaza AP. Consilierul prezidential…

- Cotidianul The New York Times , care citeaza surse anonime, dezvaluie de asemenea ca președintele american Donald Trump a fost informat in acest sens, iar consilieri in domeniul securitații naționale au discutat despre aceasta problema in cadrul unei reuniuni la sfarșitul lui martie. Statele Unite au…

- Kremlinul a negat luni ca Rusia le-ar fi platit bani talibanilor pentru a ucide militari americani in Afganistan, cum a scris ziarul The New York Times, relateaza agentia EFE. ''Aceste afirmatii sunt o minciuna'', a spus in fata presei purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Serviciile ameriane de informatii sunt convinse ca Rusia a oferit in mod discret prime unor combatanti apropiati talibanilor, cu scopul de a ucide militari americani sau din cadrul NATO, dezvaluie cotidianul The New York Times (NYT), relateaza AFP. Serviciile americane de informatii au ajuns…