Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce fosta lui soție, Diana, se pregatește de nunta cu actualul iubit, Razvan Simion traiește și el bucuria unui inceput amoros in brațele unei brunete cu trup de manechin, potrivit click.ro. Viața merge inainte dupa fiecare eșec amoros. Razvan Simion a divorțat de Diana in 2015, de Lidia Buble…

- Scandalul dintre Mihai și Iulia Albu escaladeaza pe zi ce trece. In urma unor declarații ale lui Mihai Albu, Iulia a ieșit public, pe Facebook, pentru a-și spune punctul de vedere. Mihai Albu, amenințare cu moartea la adresa fostei soții? Mihai Albu a avut niște acuzații grave la adresa fostei soții…

- Cristian Rizea, condamnat la inchisoare pentru fapte de corupție, sustine ca are date sigure din care ar reieși infidelitatea romancei. Raluca l-a uitat de tot pe Walter Zenga. Petrecere cu tort si sampanie dupa despartire "Zilele astea s-a vorbit in zona de show-biz ca Walter Zenga…

- Walter Zenga incearca sa treaca pe cat de repede posibil peste desparțirea de soția sa, Raluca. Deja au fost depuse actele pentru divorțul celor doi, iar din cei 14 ani de casnicie au ramas doar amitiri și o lupta intre avocați. Antrenorul italian locuiește in prezent in Dubai, acolo unde și-a gasit…

- Raluca și Walter Zenga sunt in plin proces de divorț. De-a lungul timpului s-a speculat mult pe seama separarii dintre cei doi, iar acum Walter a și confirmat ca da, vor divorța și pornesc pe drumuri separate.

- Raluca și Walter Zenga formau unul dintre cele mai frumoase cupluri de la noi, insa vorbim la trecut deoarece cei doi au anunțat divorțul. Iata ce avere au de imparțit dupa separarea la 14 ani de la casnicie!

- Raluca (38 de ani) si Walter Zenga (60 de ani) divorteaza dupa 14 ani de casnicie. Si 17 de cand s-au cunoscut. Antrenorul care a pregatit-o ultima data pe Cagliari a confirmat informatia oferita in ultimele zile de presa. Italianul spune ca ruptura s-a produs cu mai mult timp in urma si ca actele de…

- Gheorghe Turda reactioneaza dupa aflarea vestii ca fosta sotie are o relatie cu designerul Mihai Albu. Cantaretul o acuza pe Nicoleta Voicu ca vrea sa-si faca reclama „prin fosti iubiti“.