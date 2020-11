Stiri pe aceeasi tema

- Italia a inregistrat in ultimele 24 de ore un record de decese asociate coronavirusului, in cel de-al doilea val al pandemiei. Sunt 731 de morți și 32.191 de cazuri noi din 208.458 de teste. Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați…

- Vineri va fi promulgate o lege ce prevede tratament gratuit, pe viața, in cazul victimelor incendiului de acum cinci ani, din Clubul Colectiv. In prezent, legea prevede ca tratamentul lor poate fi suportat de la bugetul de stat doar pana la sfarșitul acestui an. Klaus Iohannis a anunțat, intr-o conferința…

- CHIȘINAU, 12 oct – Sputnik. Fondatorul corporației Microsoft, Bill Gates, a estimat intr-un interviu acordat pentru NBC in ce mod ar putea omenirea sa depașeasca in totalitate urmarile pandemiei CIVID-19, informeaza RIA Novosti.РФПИ и Центр имени ГамалеиMedicii SUA, interesați de vaccinul rusesc…

- Managerul Spitalului „Victor Babeș” din Timișoara, Cristian Oancea, a criticat mesajele transmise in spațiul public de persoane publice sau de romanii care iau in deradere masurile de protecție sanitara, in special purtarea maștii, pe motiv ca le incalca drepturile. El le-a transmis celor care iau in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si sotia sa, Melania Trump, sunt ingrijiti de medicul oficial de la Casa Alba dupa ce au fost diagnosticati cu noul coronavirus, informeaza Sky News, potrivit Mediafax.Comandantul Sean Conley este unul dintre cei trei principali medici pe care Donald Trump i-a…

- Șeful Agentiei Nationale pentru Sanatate Publica, Nicolae Furtuna, și-a cerut scuze pentru declarația scandaloasa facuta ieri in cadrul unei emisiuni de la TVR Moldova, precum ca "COVID-ul a luat viata celor care si asa erau o povara pentru ei si pentru cei din jur".

- Directorul Agenției Naționale pentru Sanatate Publica (ANSP) a fost impotriva acordarii ajutorului de 16 mii de lei pentru personalul medical, chiar de la inceputul inițiativei. Declarația a fost facuta de epidemiologul șef, Nicolae Furtuna.

- Fiul premierului moldovean Ion Chicu s-a casatorit vineri, intr-o locație de lux din raionul Ialoveni, in condițiile in care nunțile sunt interzise in Republica Moldova din cauza pandemiei de Covid-19, scrie Jurnalul.md. Opozitia anunta ca face sesizare penala.Maia Sandu, liderul partidului de opozitie…