- O scrisoare suspecta a fost trimisa la sediul Ambasadei Franței din Moscova, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ruse, citate de agentiile de presa Tass si Reuters, transmite stiripesurse.ro . Autoritatile ruse analizeaza substanta„Angajatii Ambasadei Frantei au primit luni seara o scrisoare…

- Acțiunile Netflix Inc. au scazut miercuri cu aproape 3%, dupa ce pionierul streamingului a prognozat venituri și profit pentru trimestrul curent sub estimarile Wall Street, afectat de o intarziere in implementarea la scara mai larga a soluției sale pentru partajarea parolelor, scrie Reuters. Compania…

- Compania GOOD Meat din California a obtinut acordul Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) pentru a livra pe piata carne de pui obtinuta in laborator, potrivit documentelor publicate marti de agentie, transmite Reuters. Mai multe companii lucreaza pentru a aduce carne cultivata in laborator…

- Liderul social-democrat a afirmat, vineri, ca EximBank și CEC Bank „au obligația” sa intervina pe piața RCA, dupa decizia ASF privind compania Euroins. Compania a venit cu un mesaj care ii vizeaza pe toți asigurații.„Avem obligația, au obligația cei de la CEC, de la EximBank sa creeze parghiile de care…

- Procurorii federali vor examina politicile pentru astfel de comunicari de lucru ”neoficiale”, atunci cand evalueaza programele de conformitate, a declarat Kenneth Polite, procurorul general adjunct al diviziei penale a Departamentului de Justitie, la o conferinta a Asociatiei Baroului American din Miami.…

- In timp ce multe branduri au parasit Rusia imediat dupa invazia din Ucraina, altele au continuat sa faca afaceri sau au plecat cateva luni mai tarziu. In total, peste 1.000 de companii straine și-au redus voluntar operațiunile in Rusia in ultimul an, potrivit unei baze de date realizate de cercetatorii…

- Intel a efectuat reduceri semnificative ale salariilor angajatilor si directorilor, la o saptamana dupa ce compania a emis o prognoza de vanzari sub asteptari, cauzata de o pierdere a cotei de piata in fata rivalilor si de o scadere a pietei PC-urilor, transmite Reuters.Reducerile vor varia…

- Compania aviatica Boeing se asteapta sa angajeze 10.000 de lucratori in 2023, pe masura ce isi revine dupa pandemie si creste productia de avioane de linie, a declarat vineri producatorul de avioane american, citat de Reuters, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…