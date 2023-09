Stiri pe aceeasi tema

Comunicat SCU Arad. Suntem extrem de incantați sa putem anunța faptul ca inca un nume legendar se alatura Suporter Club UTA. Reamintim ca, in urma...

Ediția a XI-a a Alba Iulia Music&Film Festival (AIMFF) debuteaza vineri și pune, din nou, fața in fața publicul cu cațiva dintre cei mai importanți regizori, actori și producatori din domeniu. Tudor Giurgiu, regizorul filmului Libertate, proaspat premiat la Festivalul Internațional de la Sarajevo, alaturi…

Filmul „Michael Jackson: Asta-i tot"/„Michaek Jackson's: This is it" (r. Kenny Ortega), care spune povestea din spatele unui concert prin care Michael Jackson dorea sa...

Comunicat DRDP. Marți și miercuri, respectiv 25-26 iulie, in intervalul orar 10 – 20, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala...

Comunicat U.V.V.G. Facultatea de Științe Economice, Informatica și Inginerie a fost reorganizata in anul universitar 2015-2016, prin asocierea Facultații de Științe Economice și a Facultații...

Comunicat. In ultimele 24 de ore, polițiștii rutieri au desfașurat mai multe acțiuni pentru prevenirea cauzelor generatoare de accidente cu consecințe grave, precum și pentru...

Comunicat. Primaria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele pentru desfașurarea activitații de comerț ambulant cu pepeni pe domeniul public al municipiului. Fiecarui amplasament ii sunt alocați...

- Oameni de treaba, cel mai nou film al lui Paul Negoescu, documentarul Vulturii din Țaga (r. Adina Popescu), documentarul De ce ma cheama Nora, cand cerul meu e senin (r. Carla Teaha, Romania) și docudrama Tinerețea unui dictator (r. Andy Lupu) sunt doar cateva dintre filmele romanești ce au, deja,…