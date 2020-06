Stiri pe aceeasi tema

- Veronica și Viorel nu au niciun gand sa ingroape securea razboiului. Vulpița este in continuare foc și para pe soțul ei, dupa ce i-a aruncat hainele, și susține ca acesta o inșeala cu domnișoara care ar fi fost și acasa la Blagești, la fata ei.

- Veronica și Viorel au fost din nou protagoniștii unui scandal monstru! De aceasta data, lucrurile au escaladat atat de mult, incat barbatul din Blagești pare ca-și vrea soția dupa gratii! Ba mai mult, scos din minți, acesta i-a aruncat hainele Vulpiței pe geam!

- Veronica și Viorel trec din nou printr-o perioada grea. Cu o zi inainte, in loc sa fie entuziasmați ca vor lansa piesa „Om bogat sau om sarac”, ce i-a cucerit deja pe oameni, soții Stegaru au fost protagoniștii unui taraboi de zile mari! S-a lasat cu cuvinte grele și amenințari de divorț!

- Vulpița și Viorel au ajuns vedete in comuna natala, Blagești, dupa dese apariții in cadrul emisiunii „ Acces Direct ” de la Antena 1. Consatenii celor doi toaca febril subiectul disputelor aparute in cuplu, iar cancan.ro a incercat sa afle ce cred oamenii despre Vulpița și Viorel. O sursa a povestit…

- Veronica și Viorel au fost protagoniștii unui taraboi crunt in acest weekend. Cei doi soți și-au aruncat cuvinte dure și s-au amenințat reciproc ca vor pleca din casa! Enervat la culme de geloziile Vulpiței, barbatul din Blagești i-a scos acesteia toate hainele din dulap și a vrut sa o dea afara. Iata…

- Momente extrem de emotionante pentru cuplul Stegaru. In Joia Mare, Veronica si Viorel au avut parte de vizita duhovnicului lor. O vizita care i-a facut pe sotii Stegaru sa-si deschida sufletele mai tare ca niciodata și sa vorbeasca despre lucruri pe care, pana acum, le-au tinut doar pentru ei.

- Rasturnare de situație in cuplul Veronica și Viorel. Dupa ce tanara din Blagești a fost devastata de imaginile vazute cu soțul sau și dansatoarea Emy, aceasta este pusa pe fapte mari și vrea sa-i dea barbatului sau o lecție!

- Viorel Stegaru, soțul Vupiței, joaca la doua capete. Este greu sa aleaga intre soția lui și intre frumoasa dansatoare Emy, care se pare ca i-a cucerit inima! Cele doua ”se bat” pentru acesta și chiar iși arunca cuvinte grele.