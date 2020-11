Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara a fost scandal mare in platoul Acces Direct, asta pentru ca doamna Ilinca, mama lui Viorel tuna și fulgera și le spune acestora sa mearga inapoi acasa. Soții Stegaru nici nu vor sa auda! Mirela Vaida a izbucnit și i-a trimis pe cei doi sa plece la Blagești!

- Vulpița și Viorel au revenit in forța la Acces Direct cu o noua telenovela din familia lor. Familia Stegaru nu mai are liniște in caminul conjugal din Blagești de cand s-a aflat ca Veronica Stegaru, alias Vulpița, este insarinata. Noua telenovela in familia Vulpiței, desfașurata la Acces Direct. Ce…

- Cand totul parea bine și frumos in familia Stegaru, iata ca lucrurile sunt din nou date peste cap, asta pentru ca Veronica și Viorel au fugit de acasa, insa astazi soacra Vulpiței a venit dupa ei sa-i ia acasa, dar aceștia nici nu vor sa auda!

- Mirela Vaida este una dintre cele mai indragite apariții depe micul ecran. Chiar daca mulți au criticat-o ca dezbate prea mult viațapersonala a Vulpiței și Viorel, aceasta a ramas pe poziție și a venit chiar cucateva explicații. Mai mult, vedeta a povestit și despre cum s-a schimbat viațaei in timpul…

- In urma cu doar cateva zile, Mirela Vaida a anunțat la Acces Direct ca Vulpița și Viorel au plecat de tot din București, asta dupa ce soacra Veronicai a venit și i-a luat acasa. Ce s-a intamplat acum cu paginile de socializare a celor doi!

- Viorel și Vulpița nu mai au priza de altadata la public. Aceștia au fost jigniți de fani pentru ca s-au sarutat atat la o plimbare, cat și in cadrul emisiunii Acces Direct. Soții Stegaru, jigniți de fani pentru ca s-au sarutat in public Vulpița, Viorel și noua poveste reincalzita de dragoste i-a facut…

- Dupa ce au fost difuzate imagini in care se presupune ca Vulpița ar fi intreținut relații intime cu un alt barbat, o asociație pentru protejarea demnitații drepturilor omului vrea sa depuna plangere la poliție impotriva emisiunii Acces Direct. Vulpița și Viorel revin de astazi la TV De astazi, soții…

- In luna iulie un nou scandal avea sa izbugneasca, dupa ce Veronica Stegaru a fost depistata cu noul coronavirus, informație confirmata chiar de Mirela Vaida, gazda emisiunii Acces Direct, pentru cei de la Observator, astfel ca tanara a fost obligata sa intre in caratina pe o perioada de 14 zile. Consatenii…