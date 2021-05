Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas puțin timp pana cand Vulpița se pregatește sa devina mama de baiat. Pe contul sau de socializare a fost surprinsa de reporterul Acces Direct cu burta de gravida la vedere, in urma cu ceva vreme.

- Bucurie de nedescris pentru fanii Vulpiței și ai lui Vorel. Veronica Stegaru se pregatește de naștere. Chiar Doina Stina, prietena sa, a facut anunțul pe rețelele de socializare. Tanara din Blagești și soțul sau vor deveni luna aceasta parinți pentru a doua oara. Vulpi așteapta un baiețel.

- Veronica Stegaru și soțul ei, Viorel, au devenit cunoscuți unei țari intregi, dupa ce cazul lor a fost prezentat la Acces Direct. Ușor-ușor, lucrurile au evoluat, iar cei doi au devenit adevarate personaje. Viața li s-a schimbat complet, in ultimii doi ani, și au ajuns sa fie cunoscuți de o țara intreaga.…

- Vulpița de la Acces Direct și-a surprins din nou fanii. Cu puțin timp inainte de a-l aduce pe lume pe cel de-al doilea copil al sau, Veronica Stegaru a poftit la... clatite. Zis și facut! Soția lui Viorel s-a pus pe gatit și a impartașit imaginea cu cei din mediul online. Tanara din Blagești va naște…

- Au trecut mai multe luni de cand Vulpița a plecat de la Acces Direct, insa iata cu ce se ocupa acum Veronica Stegaru din Blagești. Tanara a postat o noua fotografie pe contul sau de socializare.

- Vulpița de la Acces Direct a fost un fenomen, iar anul trecut s-a bucurat de un real succes nu doar in aparițiile TV, cat și in muzica. Ce s-a intamplat in viața sa, in 2020, pe vremea acesta. Acum a ramas doar o simpla amintire.

- Daca in urma cu un an de zile se bucurau de celebritate la București, in urma cazului lor prezentat la Acces Direct, acum Veronica și Viorel Stegaru sunt acasa și iși traiesc viața așa cum era pana a deveni vedete. Iata cum arata astazi Vulpița, pregatita cu sufletul la gura sa nasca.

- Ii mai ții minte pe Vulpița și Viorel? Ce mai fac Veronica Stegaru și soțul ei dupa ce au disparut de la televizor și s-au intors acasa, la Blagești. Ce mai fac azi cei pe care Acces Direct i-a facut vedete pe perioada pandemiei, in 2020. Ce face Vulpița in prezent Nu exista roman care […] The post…