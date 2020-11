Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proporții a izbucnit la Acces Direct intre Vulpița și Catalina, vecina sa și totodata nevasta barbatului cu care aceasta s-ar fi iubit și cu care ar fi acum insarcinata. Cele doua sunt la cuțite, iar femeia de la Blagești a facut acuzații grave la adresa Veronicai!

- Ies la iveala noi detalii in cazul Vulpiței și a lui Viorel. Soții Stegaru au venit din nou la Acces Direct, de data aceasta cu o noua problema. Se pare ca doi dintre vecinii sai o acuza ca poarta in pantece copilul unui alt barbat, Costel! Ce a declarat el!

- In aceasta seara a fost scandal mare in platoul Acces Direct, asta pentru ca doamna Ilinca, mama lui Viorel tuna și fulgera și le spune acestora sa mearga inapoi acasa. Soții Stegaru nici nu vor sa auda! Mirela Vaida a izbucnit și i-a trimis pe cei doi sa plece la Blagești!

- Vulpița și Viorel au revenit in forța la Acces Direct cu o noua telenovela din familia lor. Familia Stegaru nu mai are liniște in caminul conjugal din Blagești de cand s-a aflat ca Veronica Stegaru, alias Vulpița, este insarinata. Noua telenovela in familia Vulpiței, desfașurata la Acces Direct. Ce…

- Cand totul parea bine și frumos in familia Stegaru, iata ca lucrurile sunt din nou date peste cap, asta pentru ca Veronica și Viorel au fugit de acasa, insa astazi soacra Vulpiței a venit dupa ei sa-i ia acasa, dar aceștia nici nu vor sa auda!

- La sfarsitul saptamanii trecute, o veste primita de la sotii Stegaru, a pus intreaga echipa Acces Direct pe ganduri. Vulpita si Viorel au fugit de acasa! Telefoanele nu au incetat sa sune, iar colegii mei au fost contactati imediat de cei doi soti. Ce s-a intamplat la Blagesti, dar si de ce s-au hotarat…

- Care a fost prima reacție a Veronicai, dupa ce luni, Viorel a vazut mai multe imagini interzise cu ea in compania unui alt barbat. Aceasta a parasit platoul emisiunii ”Acces Direct” in lacrimi. Prima reacție a Vulpiței dupa ce au aparut imagini cu ea pe internet Tanara din Blagești, foarte suparata…

- In luna iulie un nou scandal avea sa izbugneasca, dupa ce Veronica Stegaru a fost depistata cu noul coronavirus, informație confirmata chiar de Mirela Vaida, gazda emisiunii Acces Direct, pentru cei de la Observator, astfel ca tanara a fost obligata sa intre in caratina pe o perioada de 14 zile. Consatenii…