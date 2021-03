Vulcanul Pacaya din Guatemala a erupt pentru a doua oară în ultimele trei zile Vulcanul Pacaya din Guatemala a erupt vineri, pentru a doua oara in ultimele trei zile, informeaza DPA. Explozii puternice au fost inregistrate la acest vulcan situat la circa 50 de kilometri sud de Ciudad de Guatemala, a anuntat autoritatea nationala in materie de situatii de urgenta, Conred. Explozii similare au fost inregistrate si miercuri. Vulcanul, cu o altitudine de circa 2.500 de metri, a expulzat materiale vulcanice si o coloana densa de cenusa si gaz pana la o inaltime de 5.500 de metri deasupra nivelului marii. Fluxuri de lava cu o lungime de pana la 1.500 de metri au fost inregistrate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Pacaya din Guatemala a erupt vineri, pentru a doua oara in ultimele trei zile, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Explozii puternice au fost inregistrate la acest vulcan situat la circa 50 de kilometri sud de Ciudad de Guatemala, a anuntat autoritatea nationala in materie de situatii…

- Vulcanii Fuego si Pacaya, din apropierea capitalei Guatemalei, plasati sub monitorizare la inceputul anului, au inregistrat o intensificare a activitatii eruptive, a alertat sambata Institutul de vulcanologie din aceasta tara, informeaza AFP. Vulcanul Fuego, situat la 35 de kilometri sud-vest…

- Vulcanii Fuego si Pacaya, din apropierea capitalei Guatemalei, plasati sub monitorizare la inceputul anului, au inregistrat o intensificare a activitatii eruptive, a alertat sambata Institutul de vulcanologie din aceasta tara, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Vulcanul Fuego, situat la 35…

- Vulcanul Etna, situat pe insula Sicilia, din sudul Italiei, a erupt spectaculos marti seara, expulzand in atmosfera lava si cenusa in urma unei explozii produse in partea de sud-est a craterului.

- In ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 33.000 de persoane, in scadere cu aproape 5.000 de persoane fata de ziua precedenta . Din cele 32.949 de persoane imunizate, 31.325 de persoane au fost vaccinate cu o doza, iar 1.624 persoane au primit și rapelul, conform celui mai recent bilant al Comitetul…

- Serviciul Fiscal de Stat continua masurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit in locațiune bunuri imobile, privind obligațiile stabilite de actele normative in vigoare privind inregistrarea contractelor de locațiune. Urmare a acțiunilor intreprinse pe parcursul anului 2020,…

- O parte din migrantii din caravana pornita saptamana trecuta din Honduras si care spera sa ajunga in Statele Unite ale Americii au fost intampinati cu gaze lacrimogene si bastoane, duminica, de autoritatile din Guatemala, relateaza luni dpa si AFP, potrivit AGERPRES. Vezi și: SONDAJ CURS -…

- Circa 10,3 milioane de locuitori au ramas fara curent electric luni, in Mexic, in timp ce o defectiune la retea a afectat mai multe zone din tara, incepand cu capitala, Ciudad de Mexico, si aria sa urbana, au anuntat autoritatile, noteaza AFP, conform agerpres.ro. Intreruperea a fost provocata de…