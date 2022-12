Vulcanul Lascar din Chile a aruncat o coloană de fum la 6.000 de metri înălțime Vulcanul Lascar, situat la 1.600 de kilometri de Santiago de Chile, in nordul tarii, a inregistrat sambata o crestere a activitatii sale vulcanice, antrenand un cutremur si o coloana de fum de 6.000 de metri inaltime, noteaza AFP. Serviciul national de geologie si al industriei miniere din Chile a facut cunoscut intr-un comunicat ca Lascar s-a trezit sambata la ora locala 12.36 (15.36 GMT), dupa ce a trimis un semnal seismic. Aceasta crestere a activitatii vulcanului Lascar s-a tradus printr-o „pena de cenusa care, potrivit observatiilor prin satelit, s-a ridicat la 6.000 de metri deasupra craterului”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

