Vulcanul Fuego, Guatemala, erupție. Evacuări masive Vulcanul Fuego din Guatemala, a carui eruptie a provocat aproximativ 300 de victime omenesti in urma cu doua luni, a intrat din nou in faza de eruptie duminica seara, informeaza Xinhua. Autoritatile locale au ordonat evacuarea membrilor echipelor de urgente si de interventii care lucrau in zona dupa eruptia precedenta a vulcanului, ce a avut loc la inceputul lunii iunie. Oficialii guatemalezi au transmis un avertisment adresat rezidentilor si le-au cerut sa nu se apropie de rauri pentru ca exista pericolul ca acestea sa iasa din albii si sa ramana in stare de alerta, in asteptarea comunicatelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii guatemalezi au transmis un avertisment adresat rezidentilor si le-au cerut sa nu se apropie de rauri pentru ca exista pericolul ca acestea sa iasa din albii si sa ramana in stare de alerta, in asteptarea comunicatelor oficiale guvernamentale.Vulcanul Fuego a provocat haos in localitatile…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, a carui eruptie a provocat aproximativ 300 de victime omenesti in urma cu doua luni, a intrat din nou in faza de eruptie duminica seara, informeaza Xinhua. Autoritatile locale au ordonat evacuarea membrilor echipelor de urgente si de interventii care lucrau in zona dupa…

- Autoritatile din Vanuatu au decretat stare de urgenta pe insula Ambae si au ordonat evacuarea obligatorie a tuturor locuitorilor sai dupa ce vulcanul Marano a devenit din nou activ si a expulzat un nor de cenusa, informeaza vineri AFP. Vulcanul Marano s-a trezit la viata anul trecut, in…

- Vulcanul a aruncat in aer un nor de cenusa vulcanica peste o regiune intinsa si un torent de lava care a afectat localitatea El Rodeo. "Este un rau de lava care a iesit din matca si a afectat satul El Rodeo. Sunt persoane ranite, arse si decedate", a declarat Sergio Cabanas, secretarul general al agentiei…

- "Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti", a declarat purtatorul de cuvant al Coordonarii nationale pentru gestionarea catastrofelor (Conred), David de Leon, pe grupul sau Whatsapp din care fac parte si jurnalisti. Mii de persoane au fost evacuate. Cu…

- Cel putin 25 de persoane au fost ucise si alte 20 ranite duminica in Guatemala de eruptia vulcanului Fuego care a aruncat lava si cenusa asupra unei zone extinse, a anuntat Protectia civila citata luni de AFP si EFE. "Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti", a declarat…

- Cel putin 25 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite, duminica, dupa eruptia vulcanul Fuego din Guatemala, cea mai violenta din ultimii 40 de ani, anunta oficialii locali, care au confirmat ca printre victime sunt mai multi copii.

- Sute de oameni sunt afectati de dioxidul de sulf care este emanat prin fisurile aparute in pamant, dupa ce Kilauea a erupt in urma cu 20 de zile. Cea mai recenta eruptie a avut loc marti, potrivit CNN care citeaza agentia de aparare civila a statului Hawaii. „Lasa un gust metalic. Odata…