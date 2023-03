Stiri pe aceeasi tema

- Sute de naționaliști sarbi si activisti pro-rusi s-au adunat miercuri in centrul capitalei Belgrad, amenintand cu revolte daca Serbia accepta un plan sustinut de Occident ce vizeaza imbunatatirea legaturilor cu Kosovo, fosta sa provincie sudica cu populatie majoritar albaneza, informeaza Reuters. Sentimentele…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anunțat Serbia se va alatura in curand masurilor restrictive pe care Occidentul le-a impus Rusiei pentru razboiul impotriva Ucrainei, informeaza presa sarba, citata de Ziare.com . „Acest moment se apropie, nici macar nu e vorba de luni de zile”, a declarat Aleksandar…

- Aflat la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre problema migrației in Europa. Șeful statului roman susține ca migratia este o provocare care reclama un raspuns european comun, iar ca stat de la frontiera externa a Uniunii Europene,…

- Liderii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi "carne de tun", "ii aduna pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi", a povestit intr-un interviu acordat postul american de televiziune CNN Andrei Medvedev, fostul comandant al acestei organizații…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca implicarea Ungariei in razboiul din Ucraina „este exclusa atata timp cat sunt prim-ministru”, a spus el, intr-un interviu acordat radioului de stat.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, marti, la reuniunea in format G7+ la nivel de ministri ai afacerilor externe, desfasurata in sistem videoconferinta, context in care a pledat pentru cresterea asistentei acordate Ucrainei, mai ales in contextul provocarilor iernii, si a aratat…

- Ministrul apararii al Federatiei Ruse, Serghei Soigu, a facut miercuri noi numiri la conducerea "operatiunii militare speciale" din Ucraina, informeaza Reuters si TASS.Comandant al Fortelor armate combinate care lupta in Ucraina a fost numit seful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, iar…

- Reuniunea marcheaza 45 de ani de dialog intre Uniunea Europeana si ASEAN si este primul Summit UE – ASEAN la care participa, alaturi de reprezentantii institutiilor europene, si cei 27 de lideri ai Uniunii Europene, marcand astfel o premiera istorica, precizeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat. Reuniunea…