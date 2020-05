Vreţi să vă îmbrăcaţi ca Meghan Markle? Meghan este considerata o icoana in moda, iar majoritatea femeilor sunt obsedate de stilul ei. Fosta ducesa de Sussex alege hainele in mare parte de la urmatoarele branduri: Everlane, Jennifer Chamandi sau Me + Em. Meghan mai prefera, de asemenea, ținute simple de la Topshop, Massimo Dutti și J. Crew. Case de moda cu vanzari incredibile la sfarșit de sezon și oferte generoase, unele chiar foarte ieftine. Topshop Meghan a determinat o mulțime de fani regali sa dea navala la Topshop dupa ce a purtat o bluza alba transparent de la brand in timpul calatoriei sale la Londra in martie. Acum exista … Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle se teme de ce e mai rau, de cand nu se mai afla sub protecția Casei Regale britanice. Fosta actrița a purtat din nou un colier controversat, despre care se spune ca o apara de energii negative și o tine departe de privirile rele. Ducesa de Sussex, in varsta de 38 de ani,... Read More Post-ul…

- „ Fie Los Angeles , ori Coroana ”. Meghan Markle ar fi dat ultimatumul Printului Harry . Mai mult, sursele spun ca vor exista noi tensiuni intre Meghan Markle și Prințul Harry, intrucat el ar fi incheiat un acord secret cu familia regala pentru remodelarea Megxit. Fostul cuplu regal care, cu dificultate,…

- Meghan Markle planuieste sa revina la actorie, insa doar sub indrumarea unor regizori consacrati, cu speranta de a-si asigura un rol important, scrie ziarul Daily Mail potrivit news.ro.Fosta ducesa de Sussex, cunoscuta initial pentru rolul din serialul „Suits”, este preocupata referitor la…

- Meghan si Harry au asistat joi la Endeavour Fund Awards, la Londra, care celebreaza realizarile sportive ale veteranilor bolnavi sau raniti in razboaie, aceasta fiind prima aparitie publica a celor doi dupa anuntul ca renunta la statutul de seniori ai familiei regale britanice.

- Fosta actrita Meghan Markle se va reuni saptamana aceasta cu printul Harry la Londra pentru a participa la ultima aparitie publica a cuplului princiar inainte de a inceta sa mai reprezinte familia regala britanica. Meghan nu intentioneaza sa-l aduca si pe fiul lor, Archie, stranepotul reginei Elisabeta…

- O femeie din Statele Unite este cunoscuta ca fiind sosia ducesei de Sussex, Meghan Markle (38 de ani), fanii sotiei printului Harry (35 de ani) declarandu-se uimiti de asemanarea izbitoare dintre cele doua.