Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Demean, fost comandant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Hunedoara timp de 13 ani, s-a dezlanțuit in mesaje jignitoare pe Facebook la adresa șefei unei instituții publice, dar și a altor politicieni.

- O posibila mina marina a fost descoperita, luni, pe bratul Chilia Veche, iar zona este monitorizata pana la sosirea specialistilor din cadrul Ministerului Apararii Nationale care urmeaza sa identifice obiectul respectiv. “In cursul acestei dimineti, in jurul orelor 09:00, dispeceratul Inspectoratului…

- Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care extinde programul de ajutor financiar pentru tinerele mame aflate in situatii defavorizate. Totodata, mamele cu copii bolnavi sunt scutite de plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical. Executivul a adoptat, joi, o ordonanta de…

- Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina vineri la Rafinaria Petromidia, acolo unde a avut loc o explozie. Din primele informații, explozia nu a fost urmata de incendiu insa sunt degajari mari de fum. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in aceasta dimineața…

- Startul mesajelor in mediul online l-au dat chiar reprezentanții instituției, intr-un mesaj postat pe Facebook in urma cu 10 ore. Ulterior, mesajele au inceput sa curga. "Un singur lucru știm despre ei... astazi e ziua lor! La mulți ani, SRI - Serviciul Roman de Informații!", au transmis, marți, reprezentanții…

- Trei barbati au decedat vineri, 8 martie, in urma unui grav accident rutier care a avut loc pe drumul national DN1, pe centura orasului Avrig din județul Sibiu. Un TIR a intrat intr-un autoturism, din cauza exploziei la o roata, iar dupa aceea a cazut de pe un viaduct, in apropiere de terasamentul caii…

- Inspectoratului General pentru Situații de Urgența anunța ca, miercuri, de la ora 10.00, va avea loc un exercițiul de alarmare publica pentru verificarea funcționarii sirenelor din municipiul București și din toate județele din țara. Sirenele din țara vor emite semnalul „Alarma la dezastre”, care presupune…

- Spitalele din Romania au inceput pregatirile in caz de razboi. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, susține ca țara nostra a inceput sa faca stocuri de materiale sanitare pentru a putea trata raniții in cazul unui conflict militar. ”Daca UPU-rile sau daca in spitalele civile,…