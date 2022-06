Vremurile, ambiţiile neo-imperiale ale Rusiei, guvernele şi noi Razboiul din Ucraina nu a facut decat sa amplifice crize globale deja existente; in conditiile unui nou Razboi Rece, iluziile ca mai este posibil modul de viata din trecut si mai pot fi mentinute politicile sociale generoase, deja nesustenabile, trebuie abandonate. In perioada comunista una dintre glumele din repertoriul celor cu Radio Erevan suna cam asa: la intrebarea cu cine se invecineaza Uniunea Sovietica, raspunsul era „cu cine vrea ea". In debutul unui eseu publicat in Wall Street Journal despre ambitiile imperiale ale lui Putin aflam ca raspunsul de mai sus are de fapt deplina sustinere… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

