- In timp ce virusul ucigaș face sa tremure intreaga planeta, din China, corespondentul in Hong Kong al publicației “Le Point” transmite unele vești incurajatoare: se pare ca China “incepe sa culeaga roadele masurilor sale drastice in lupta impotriva epidemiei“. “Numarul cazurilor de contaminați cu coronavirus…

- Pentru a fi competitivi și a avea succes intr-o lume in care digitalizarea este prezenta peste tot, companiile trebuie sa se concentreze pe gasirea echilibrului intre „valoare” și „valori”, adica intre creșterea valorii businessului și valorile in care cred clienții și angajații, precum și așteptarile…

- Volumul ”Figuri retorice” al doctorului in filosofie si logica (Universitatea Bucuresti, 1979) si Doctor Honoris Causa (titluri oferite de patru universitati din Europa) Dan Mihai Barliba, aparut la sfarsitul anului trecut la Editura Niculescu, nu este (dupa cum marturiseste autorul, in introducere)…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant face apel la Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, sa promulge modificarile aduse Legii Educației Naționale, prin care sunt aduse o serie de imbunatațiri invațamantului preșcolar, primar, gimnazial și liceal. In urma propunerilor FSLI, Senatul Romaniei…

- Doua Premii Globul de Aur (cea mai buna drama si cel mai bun regizor). Sapte Premii Bafta (printre care cel mai bun film si cel mai bun regizor). Nu stim inca daca va lua si Oscarul pentru cel mai bun film, dar cu siguranta Mendes nu va pleca cu mana goala. Curierul National a vazut […] Articolul 1917,…

- Negocierile realizate in cadrul Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) au adus un beneficiu de 2,67 milioane de euro consumatorilor și intregului sistem bancar din Romania in perioada 2016-2019. Aproape jumatate din aceasta suma (1,25 mil.Euro) reprezinta diminuarea…

- Comisia TRAN a Parlamentului European a aprobat marți acordul pentru reforma in sectorul de transport rutier la care au ajuns Parlamentul și negociatorii președinției turnante finlandeze a UE. Regulile revizuite privind detașarea șoferilor, perioadele de odihna și o mai buna aplicare a normelor de cabotaj…