- In urmatoarele doua saptamani, temperaturile continua sa creasca, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai mare atat la jumatatea acestei saptamani, dar și din data de 19 august, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicata luni pentru umratoarele doua saptamani.

- Vremea va fi calduroasa in urmatoarele doua saptamani in majoritatea regiunilor tarii, maxima termica urcand pana la 32 de grade Celsius, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata pe tot parcursul perioadei, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) publicata…

- Vremea va fi racoroasa in aceasta saptamana la nivelul intregii tari, insa spre sfarsitul lunii iulie regimul termic va urca spre normalul perioadei, iar temperaturile vor atinge 31 de grade Celsius in majoritatea regiunilor, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) publicata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 2-15 iulie, fiind așteptata o vreme frumoasa, cu temperaturi varatice, însa fara a depași pragul caniculei. PROGNOZA METEO BANAT În prima saptamâna vremea se va încalzi ușor de la o zi la…

- ANM anunța pentru ultima saptamana din iunie ca vremea va fi racoroasa caracterizata si prin precipitatii mai insemnate cantitativ la nivel national. Insa, primele zile din luna iulie vor aduce o incalzire, cu valori termice ce vor depasi 30 - 31 de grade Celsius, reiese din estimarile Administratiei…

- Pentru saptamâna viitoare, meteorologii anunța o vreme deosebit de calda, cu maxime ce vor depași 30 de grade în zonele joase ale țarii. În prima zi de iunie, ANM precizeaza ca vor fi, temperaturi ridicate, cu episoade de ploaie în zona de vest a țarii, la deal și la munte. "În…

- In perioada minivacantei de Rusalii temperaturile vor fi ridicate in toata tara, maximele atingand 30 de grade. La mare vremea va fi frumoasa, insa la munte se anunta precipitatii, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). "Duminica si luni, vreme calda, mai calda fata de…

- Vremea in mini-vacanța de Rusalii. Vremea va fi mai calda decat normalul perioadei in mini-vacanta de Rusalii, dar vor exista momente de instabilitate atmosferica semnalate mai mult in zonele de munte, mai ales dupa-amiaza si seara, a declarat, vineri, pentru Agerpres, meteorologul de serviciu al…