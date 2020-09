Vremea se schimbă – temperaturile scad brusc: Prognoza meteo pentru 7-13 septembrie CHIȘINAU, 6 sept – Sputnik. Luni, 7 septembrie, se vor inregistra maxime termice ale aerului de +27..+30 de grade Celsius in nord, +28..+31 de grade in centru și +29..+32 de grade in sud. Presiunea va fi normala. Vantul va sufla din sud-est, cu o viteza de 1-6 metri pe secunda. In noaptea spre marți, 8 septembrie, termometrele vor indica minime de 12 grade in nord și 14 grade in sud. © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de StatPrognoza meteo pentru 7-13 septembrie © Photo : Serviciul Hidrometeorologic de StatPrognoza meteo pentru 7-13 septembrie Pe 8 septembrie sunt posibile ploi slabe in partea de nord. Presiunea atmosferica va fi ridicata. © CC0… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

