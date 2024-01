Stiri pe aceeasi tema

- Aerul polar ajunge in Romania, iar incepand de luni, 8 ianuarie, racirea va fi una semnificativa. Elena Mateescu, director general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat la Digi24 ca masa de aer polara va aduce frig, lapovița și ninsoare. In prima parte a saptamanii, minimele pe…

- Anul trecut a fost cel mai cald an din istorie pentru Romania cu o temperatura medie de 12,5 grade si o abatere termica de 2,3 grade fata de normalul perioadei 1981 - 2010, anunta ministerul Mediului. Cel mai cald an din istorie a avut si cel mai calduros Craciun, maxima zilei fiind de 17 grade Celsius,…

- Ministerul Mediului anunta ca 2023 este cel mai cald an din istorie pentru Romania cu o temperatura medie de 12,5 grade si o abatere termica de 2,3 grade fata de normalul perioadei 1981 - 2010. Totodata intervalul 2012-2023 devine cea mai calda perioada de 12 ani consecutivi din istoria masuratorilor…

- La inceputul saptamanii viitoare așteptam maxime și de 14 grade Celsius, mai mari decat in mod normal pentru aceasta perioada, a anuntat meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Meda Andrei. „In orele urmatoare, exceptand vantul de pe litoral, vremea este destul de liniștita. Este…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, temperaturile cresc considerabil, fiind mult mai ridicate decat normalul perioadei.Luni, 11 decembrie, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice vor crește ușor in cea mai mare parte a țarii, astfel ca temperaturile…

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben și cod portocaliu de viscol și ninsori in mai multe zone ale țarii, valabile in acest weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in intervalul 17 noiembrie, ora 20:00 – 18 noiembrie, ora 8:00, va fi in vigoare un Cod galben vant,…

- Anunț de ultima ora al specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie. Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat ca incepand de maine, vremea se va schimba radical in Romania. Temperaturile vor fi in scadere, iar ploile vor pune stapanire pe mare parte din țara. La munte, potrivit informațiilor,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț important! Vremea se schimba radical in Romania. Iata ce temperaturi se vor inregistra in termometre in urmatoarea perioada, dar și cum va fi vremea!