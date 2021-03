Vremea se schimbă drastic: Frigul pune stăpânire pe România Meteorologii anunța temperaturi scazute, mult mai reci decat in mod obișnuit, pentru urmatoarele doua saptamani. Media valorilor in timpul zilei va fi de 5 -8 grade, iar noaptea scad sub nivelul inghețului. Dupa 19 martie, se va incalzi, dar ușor, cu medii diurne de pana in 11 - 12 grade Celsius In Banat, vremea va fi mai rece decat in mod obișnuit in aceasta perioada, indeosebi in prima saptamana din interval. Pana in data de 19 martie, media valorilor diurne va fi de 5...8 grade, iar a celor nocturne, in scadere treptata, de -3...1 grad. Dupa data de 19 martie, deși vor mai fi variații… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

