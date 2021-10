Vremea se menține în aceeași notă Joi, atmosfera ramana predominant incarcata de nori. Soarele rasare la ora 07:41.Temperaturile sunt ușor mai scazute fața de ziua precedenta, iar la munte, izolat se vor inregistra precipitații mixte. Vantul va sufla slab spre moderat cu unele intensificari in zonele montane inalte. Soarele va apune la ora 18:47. Maxima zilei va urca spre 10 grade, iar minima se va situa in jur de 5 grade. Vineri, temperaturile diurne cresc și scad cele nocturne. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

