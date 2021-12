Vremea se încălzește progresiv Vineri, se menține nefiresc de calda pentru sfarșit de decembrie. Soarele rasare la ora 08:07. Izolat se va semnala ceața, iar cerul va fi predominant noros. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari la munte, iar spre seara sunt șanse de ploi ușoare. Soarele va apune la ora 16:55. Temperaturile sunt cuprinse intre 3 și 6 grade. Sambata, anul nou aduce temperaturi de primavara. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

