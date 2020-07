Vremea între nori și soare Joi, instabilitatea atmosferica și temperaturi specifice acestei date din calendar. Soarele rasare la ora 05:54. Cerul va fi variabil, de la noros, predominant noros, pana la senin spre orele serii. Pe alocuri posibile averse și descarcari electrice. Vantul va sufla cu unele intensificari, dupa-masa și seara. Soarele apune la ora 21:15. Temperaturile minime se vor incadra intre 16-19 grade, iar cele maxime in jurul valorii de 26 de grade. Sfarșitul de saptamana se anunța mai umed. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

