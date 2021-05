Vremea în luna MAI: vești proaste pentru agricultori. O lună săracă în precipitații și mai caldă decât normalul perioadei Luna mai a anului 2021 vine cu vești proaste, mai ales pentru agricultura. Vorbim de posibilitatea instalarii unui fenomen de seceta cel puțin moderata in buna parte din teritoriul agricol al țarii noastre, in condițiile unei luni mai mult mai calda decat normalul și mult mai saraca in precipitații. Vremea in luna MAI: Context sinoptic […] Citește Vremea in luna MAI: vești proaste pentru agricultori. O luna saraca in precipitații și mai calda decat normalul perioadei in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

