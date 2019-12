Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru București este una, mai degraba de primavara decat una de iarna. Deși in calendare ne aflam in anotimpul rece, se pare ca temperaturile de afara ne fac sa ne simțim ca in luna martie.

- Vremea se incalzește ușor la finalul acestei saptamani in județul Alba. Temperaturile maxime vor fi de 8-9 grade Celsius, insa sunt anunțate și cateva ploi la șes și ninsori la munte. Se mai insenineaza, duminica. La munte, temperaturile maxime vor fi de 4 grade la Oașa și 5 grade la Arieșeni. Va prezentam…

- Vor fi condiții de ceața, saptamana viitoare, in județul Alba, temperaturile maxime urcand pana la valori de 8-9 grade Celsius. Sunt anunțate și cateva ploi, burnița și ninsori la munte. La munte, valorile maxime vor fi de 3 grade la Oașa și 4 grade la Arieșen. Va prezentam prognoza meteo pentru localitați…

- Vremea va fi azi frumoasa, iar in cea mai mare parte a tarii, dar cu precadere in sud si in est, valorile de temperatura se vor situa cu mult peste cele normale in prima decada a lunii decembrie.Cerul va avea innorari temporare. Pe parcursul zilei,in nord-vest si in centru pe arii restranse va ploua,…

- Prognoza meteo pentru București, vineri, 6 decembrie este una deosebit de imbucuratoare. In Capitala vor fi maxime de pana la 6 grade Celsius, anunța meteorologii și chiar și soarele iși va face apariția pe cer!

- Prognoza meteo pentru București, joi, 5 decembrie este una mai blanda decat cea inregistrati zilele trecute. In Capitala se vor inregistra maxime de pana la 5 grade, iar cerul va fi insorit. Mai mult, și soarele iși va face apariția!

- Prognoza meteo pentru București, marți, 19 noiembrie este una buna. Meteorologii anunța o zi cu maxime de pana la 17 grade Celsius, dar cu toate acestea, cerul va fi innorat, iar dimineața este posibil sa se inregistreze ceața.

- Vremea va fi rece și inchisa in toata Romania. Sunt așteptate temperaturi de pana la -8 grade in depresiunea din estul Transilvaniei și zapada de aproximativ 10 centimetri, mai ales in Carpații Meridionali. Afla cum va fi vremea in București. Meteo 31 octombrie 2019.