Vremea în a doua decadă a lunii februarie Luni, frig și cer senin. Soarele rasare la ora 07:29. Meteorologii avertizeaza ca vremea se menține deosebit de rece, chiar geroasa noaptea și dimineața. La primele ore ale zilei, se va inregistra depunere de chiciura și ceața, in depresiuni, apoi cerul se va insenina treptat. Vantul va sufla slab spre moderat. Izolat, in zonele inalte de munte va ninge. Soarele va apune la ora 17:55. Temperaturile minime se vor situa intre -6 și -4 grade, iar maxima nu va urca mai mult de 0 grade. Marți, nu se anunța schimbari majore. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

