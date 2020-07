Vremea haotică în România. Ploile torențiale iau cu asalt mai multe zone din țară Meteorologii anunța ca in intervalul 24 iulie, ora 12:00 - 25 iulie, ora 10:00, la deal si la munte, precum si in centrul teritoriului, apoi si in vest si sud-vest, se vor semnala averse cu caracter caracter torential, insotite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20 - 25 l/mp si, izolat, 30 - 35 l/mp. ANM precizeaza ca, pana la sfarsitul acestei saptamani, vor predomina perioadele cu instabilitate atmosferica accentuata, indeosebi in jumatatea de vest a tarii, la deal si la munte. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

