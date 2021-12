Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 15.11.2021 – 22.11.2021Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru acest interval, in toate regiunile.Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul intregii țari, dar mai ales in zonele montane.Saptamana 22.11.2021 – 29.11.2021Temperatura medie a aerului va avea valori…

- Saptamana 01.11.2021 – 08.11.2021Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade, in toate regiunile, dar cu o abatere termica pozitiva mai acentuata in cele estice și sud-estice.Regimul pluviometric va fi excedentar in jumatatea vestica a țarii, dar mai ales in regiunile…

- Saptamana 11.10.2021 – 18.10.2021Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade, in toate regiunile.Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul intregii țari, dar mai ales in regiunile sud-estice.Saptamana 18.10.2021 – 25.10.2021Temperatura medie a aerului va avea valori…

