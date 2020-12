Vremea cu surprize astăzi: Prognoza meteo pentru 7 zile CHIȘINAU, 21 dec - Sputnik. Astazi este așteptat Soarele sa se arate nițel de dupa nori, chiar daca la primele ore ale dimineții, izolat, va fi ceața. © Sputnik / Kirill ShipitsinImagini spectaculoase: Iarna pe lacul Baikal10 Așadar, cerul va fi parțial acoperit de nori. Precipitațiile sunt puțin probabile, potrivit celei mai recente prognoze meteo. Maximele termice ale zilei vor atinge valori de -1..+2 grade Celsius in nord, 0..+3 grade in centru și +1..+4 grade in sud. Vantul va sufla din sud-est, cu o viteza de 1-6 metri pe secunda. Presiunea atmosferica va fi… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

