Vremea călduroasă se va menține Luni, inceputul de saptamana se anunța canicular, in a doua parte a zilei. Soarele rasare la ora 06:50. Cerul va fi variabil cu innourari temporar accentuate. In zona noastra disconfortul va fi ridicat, iar canicula se va instala dupa orele amiezii. Vantul va sufla slab spre moderat și posibil ca la munte sa se inregistreze ploi de vara. Soarele va apune la ora 20:48. Valorile minime se vor inregistra intre 17 și 19 grade, iar cele minime intre 30 și 33 de grade, la umbra. Marți va fi o noua zi cu temperaturi ridicate. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

