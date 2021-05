Vremea 25 mai - Ce temperaturi se vor înregistra astăzi Astazi, vremea va fi calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, dar va deveni treptat instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse si descarcari electrice in sud-vest, centru, nord-est, pe arii mai restranse restranse in nord-vest si sud si izolat in rest. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente si mai intense spre seara, ploile vor avea si caracter torential si vor fi conditii de grindina. Cantitatile de apa vor depasi pe alocuri 15...20 l/mp, cu precadere in zonele montane si in Transilvania. Vantul va avea local intensificari, cu viteze mai mari… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, vremea se va incalzi usor, devenind apropiata de normal in majoritatea regiunilor. In nord-vestul tarii innorarile vor fi persistente si va ploua, iar in restul teritoriului cerul va fi variabil, cu innorari mai accentuate, indeosebi dupa-amiaza si seara, cand local vor fi averse si descarcari…

- Astazi, vremea se va incalzi usor, insa valorile termice se vor situa, in general, tot sub mediile multianuale. Spre seara, va ploua in sud-vestul tarii si posibil izolat in rest, iar la munte se vor semnala precipitatii mixte. Temperaturile maxime se vor incadra intre 10 si 16 grade. Izolat vor fi…

- Astazi, vremea va fi calda pentru aceasta data in cea mai mare parte a tarii, iar ca aspect in general frumoasa. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in nord-vest si in zonele de munte, unde izolat se vor semnala ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari la munte.…

- Astazi, vremea va fi apropiata de normal sub aspect termic in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar mai accentuate in sud-est, unde trecator si izolat va ploua slab, precum si in nord si nord-vest, unde conditiile pentru precipitatii vor fi reduse. Vantul va avea intensificari…

- Astazi, vremea va fi inca rece, desi valorile termice vor fi in crestere fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, dar numai izolat, in Dobrogea, vor mai fi precipitatii slabe, predominant ploi. Temperaturile maxime se vor incadra intre 5 grade in estul Transilvaniei si 15 grade in sud-vestul extrem.…

- Astazi, vremea va fi rece, iar ca aspect se va mentine inchisa si cu precipitatii in cea mai mare parte a teritoriului, local insemnate cantitativ (peste 15...20 l/mp) indeosebi in centrul, sudul si estul tarii, precum si la munte. In Maramures si in Transilvania in prima parte a zilei vor fi precipitatii…

- Astazi, valorile termice vor fi in crestere fata de intervalul anterior in cea mai mare parte a tarii, dar cu precadere in nord-est, la deal si la munte. Cerul va fi variabil, cu innorari si izolat ploi slabe, in prima parte a zilei in regiunile sudice si sud-estice. Vantul va sufla slab si moderat,…

- Astazi, valorile termice vor fi in scadere fata de ziua anterioara, local semnificativa in estul si sud-estul teritoriului. Cerul va fi variabil, dar in majoritatea zonelor joase de relief va fi ceataa, in special la inceputul zilei. Izolat va fi burnita, dimineata conditii de polei, iar spre seara…