Vremea 15 august 2021. Cod galben de CANICULĂ - Cât de cald este de Sfânta Maria Temperaturile maxime se vor incadra intre 27... 29 de grade pe litoral si 36... 37 de grade in Banat si sudul Olteniei. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza la munte, unde pe alocuri vor fi ploi de scurta durata, descarcari electrice si unele intensificari ale vantului.COD GALBEN DE CANICULA, disconfort termic in sud-vestAdministrația Naționala de Meteorologie a anunțat un cod galben de canicula pentru data de 15 august. Valul de caldura, disconfortul termic deosebit de accentuat și temperaturile ridicate se vor resimți in Banat, Crișana, sudul Olteniei și in sud-vestul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

