Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, valorile termice diurne vor creste de la 14 grade in medie, in prima zi a intervalului spre 18 grade, in ziua de 14 noiembrie, apoi vor scadea treptat pana spre medii in jurul a 8…

- Dupa o saptamana in care temperaturile vor fi normale pentru luna noiembrie, cu ploi multe, vremea devine mai calda, potrivit prognozei pe urmatoarele patru saptamani, transmisa vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 13 – 20 noiembrie Valorile termice se vor situa in jurul celor…

- Vremea va fi mai calda in intreaga țara decat cea normala pentru aceasta perioada pana la inceputul lui decembrie, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 06.11.2023 – 13.11.2023 Valorile termice vor fi mai ridicate…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de limitele lunare, cu anumite exceptii in unele zone si perioade, cand vor fi excedentare, potrivit prognozei emise de Administratia Nationala de…

- Meteorologii anunța, pentru urmatoarele patru saptamani, temperaturi peste cele specifice perioadei și multe ploi.Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat, luni dimineața, prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, in perioada 23 octombrie - 20 noiembrie. Saptamana 23 - 30…

- Temperaturi mai mari decat in medie, in Romania! Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Temperaturi mai mari decat in medie, in Romania! Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Administrația Naționala de Meteorologie a facut public astazi un anunț cu privire la evoluția vremii in…

- Cum va fi vremea in septembrie și cand vine toamna? Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Cum va fi vremea in septembrie și cand vine toamna? Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani In luna septembrie vom avea vreme de vara, indica prognoza meteorologilor pentru perioada 28 august-25…

- Temperaturile in luna septembrie vor avea medii care se vor situa peste cele specifice inceputului de toamna. Precipitațiile vor fi și ele excedentare, potrivit prognozei pentru perioada 28 august – 25 septembrie, transmise vineri de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). 28 august – 4 septembrie…