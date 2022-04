Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 28 martie – 10 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca vremea calda din perioada 28 martie – 1 aprilie se va caracteriza printr-o medie regionala a maximelor termice cuprinsa intre 17 si 20 de grade si a minimelor in crestere…

- VREMEA pana in 24 aprilie. Zile calde, mai multe perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru saptamani Vremea va fi mai calda decat de obicei in urmatoarele saptamani. Va ploua mai mult in vestul, nordul și centrul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru…

- ANM a anunțat prognoza meteo pana la Florii. Vremea pe patru saptamani, 21 martie – 18 aprilie Meteorologii anunța ca la jumatatea lunii aprilie se va incalzi in toate regiunile țarii. Pana atunci, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru prima parte a primaverii. Prognoza meteo – vremea…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Valorile termice vor fi in scadere pana in jurul datei de 11 martie, cand media maximelor va atinge 1 grad, iar a minimelor 6 grade.In zilele urmatoare vremea…

- Temperaturile continua sa fie mai ridicate decat in mod normal pentru perioada de calendar, insa se vor inmulti zilele cu precipitatii la nivelul intregii țari, potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 21 februarie - 6 martie.

- Meteorologii anunta ca pana la jumatatea lunii martie, in toate regiunile tarii temperaturile vor fi peste mediile normale ale perioadei. De asemenea, nu vor fi precipitatii insemnate cantitativ in urmatoarele saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca pana pe 21 februarie, valorile…

- Potrivit prognozei pentru perioada 31 ianuarie – 13 febuarie, emisa luni de meteorologi, vremea se va raci treptat in a doua parte a intervalului. Banat In prima saptamana de prognoza media temperaturilor maxime va avea variații in general intre 3 și 7 grade, iar a minimelor intre -5 și 1 grad. In cea…

- Vremea se va incalzi cu cateva grade dupa data de 26 ianuarie, se arata in prognoza emisa luni de Administrația Naționala de Meteorologie. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele doua saptamani probabilitate mare de ninsori și lapovița este in intervalul