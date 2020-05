Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța pentru urmatoarele doua saptamani vreme schimbatoare. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru 18 - 31 mai, temperaturile vor oscila...

- Temperaturile se mențin scazute pana in 8 mai. Potrivit estimarilor publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie, valabile pentru intervalul 4 - 17 mai, urmeaza alte cateva zile de frig, apoi vin temperaturi de 28 de grade, iar din 11 mai incep iar ploile.BANAT Intervalul…

- Administrația Naționala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. In Transilvania, in primele zile ale intervalului, vremea va fi in incalzire, astfel ca temperatura aerului va ajunge la valori peste cele normale in aceasta perioada din an, cu…

- Sfarșitul lunii aprilie va aduce mai multe ploi, nu insa și frig. Temperaturile vor trece adesea de 20 de grade in majoritatea regiunilor țarii.Vremea va fi mai calda decat de obicei in urmatoarele doua saptamani, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Totuși, perioada va fi marcat și de scurte…

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 30 martie-12 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in primele trei zile vremea se va raci, iar in 31 martie si in 1 aprilie va deveni deosebit de rece, media maximelor termice urmand a se situa in jurul a 6 grade. Ulterior se…

- Vremea va fi deosebit de schimbatoare in prima luna calendaristica de primavara, zilele reci si umede alternand cu cele calde si insorite, insa temperatura medie va inregistra o crestere fata de februarie, conform caracterizarii climatice a lunii martie, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…

- Administratia Nationala de Meteorologie a facut publica prognoza pentru o luna. E tot mai clar ca iarna nu mai vine in acest sezon. Astfel, in intervalul 24 februarie - 23 martie temperaturile vor fi mai ridicate decat cele normale perioadei din calendar. Nici prea multe precipitații nu vor exista,…

- Meteorologii anunta ca temperaturile vor continua sa scada usor in cea mai mare parte a tarii, insa se vor situa peste cele specifice perioadei. De asemenea, meteorologii prognozeaza ca va ploua pe suprafețe mici, iar la munte iși vor face apariția cațiva fulgi de zapada.Administrația Naționala de Meteorologie…