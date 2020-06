Stiri pe aceeasi tema

- Luna iunie a doborat recordurile de precipitații și a fost una a extremelor meteorologice. Specialiștii de la ANM au anunțat prelungirea avertizarilor de vreme rea. La ce ar trebui sa ne așteptam, in zilele urmatoare.

- Meteorologii au prelungit pana luni dimineata avertizarea Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, valabila in intreaga tara incepand de vineri. Conform prognozei, publicata vineri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in intervalul 12 iunie, ora 10:00 – 15 iunie, ora 10:00, cu…

- Vreme deosebit de calda se prevede astazi. Valorile termice vor ajunge pina la 33 de grade Celsius. Totuși, meteorologii anunța ploi in nordul și centrul țarii. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunța ca astazi cerul va fi variabil, iar in nordul și centrul țarii vor cadea precipitații cu descarcari…

- Vremea rea continua sa faca prapad in aproape jumatate din țara. Meteorologii au prelungit avertizarea meteo și anunța ca sudul, sud-estul și centrul țarii vor fi maturate de furtuni și ploi torențiale. Avertizarea este valabila și pentru București, pana miercuri dimineața.

- Potrivit ANM , in saptamana 25 mai – 1 iunie, valorile termice estimate vor fi mai coborate decat cele caracteristice acestei perioade. Racirea vremii se va produce pe intreg teritoriul Romaniei. Va ploua in regiunile estice, sud-estice si local in cele sudice si centrale. In saptamana 1 -8 iunie, vremea…

- In Romania, norul de praf saharian a fost filmat in municipiul Botoșani, dar și in alte localitați din nordul țarii. VIDEO aici „Incepand din seara zilei de luni, 11 mai, circulația aerului deasupra Europei va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta dupa amiaza, o informare valabila pana maine la ora 21.00, principalele fenomene vizate fiind intensificari ale vantului, ploi moderate cantitativ si precipitatii mixte. In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii temporar vor fi…

- Foto: caputura MdiTv Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri dimineața, o informare de vreme rea valabila pentru toata tara. Post-ul Grindina in nordul județului! Meteorologii anunța astfel de fenomene și in zilele urmatoare apare prima data in Gazeta Dambovitei .